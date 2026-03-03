放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。今回は、映画が公開された『木挽町のあだ討ち』、10年ぶりの又吉直樹の新刊、休養中のオードリー若林の初小説など、本にまつわる色々についてお届けする。＊＊＊直木賞と、たしか山本周五郎賞も獲った傑作永井紗耶子の『木挽町（こびきちょう）のあだ討ち』が胸ときめく