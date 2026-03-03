３日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、２日に行われた侍ジャパンの強化試合・オリックス戦の内容を振り返った上で３日の最終強化試合・阪神戦を展望した。前夜のゲームで３打数無安打に終わった大谷翔平（ドジャース）について解説で出演のＷＢＣ３回出場の内川聖一氏は「大丈夫だと思います」と断言。「昨日も球場入りしてから大谷選手が外でバッティング（練習）するのかどうなのかっ