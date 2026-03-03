目が離せない"少数派"の政治家あ〜あ、この間の衆議院選挙で、時代の暦は一気にめくられたと思えてならないの。「世代交代」という文字も浮かぶ。選挙結果を目の当たりにして「あっ」ではなく「あ〜あ」という気分になったのは、昭和32年生まれの私は自分が時代の暦から押し出されたと感じたからだ。いや、その前にもハッキリとその兆候はあったんだよね。それは、昨秋に高市政権が誕生して、自分より4才年下の高市早苗総理大