先週日曜（１日）の中山９Ｒ・富里特別で落馬して腰部の負傷と診断されていた菅原明良騎手＝美浦・フリー＝は、第３腰椎椎体骨折だったことが３日、分かった。全治２〜３か月の診断で、しばらくは休養を余儀なくされる。