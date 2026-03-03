３日午後３時４９分、長野地方気象台は大雪に関する長野県気象情報を発表した。長野地方気象台の発表内容は以下のとおり。［気象概況］前線を伴った低気圧が四国の南にあって、東北東へ進んでいます。この低気圧は、３日は本州の南岸を東北東へ進み、４日は急速に発達しながら伊豆諸島付近から日本の東へ進む見込みです。このため、長野県では、４日明け方にかけて雪か雨が降り、標高の高い所を中心に強い雪が降る所があるでしょう