鳥羽水族館は3日、公式Xを更新。飼育するダイオウグソクムシが脱皮したと明らかにした。【写真】「抜け殻、しっかりと厚いんですね」脱皮したダイオウグソクムシ投稿では「ダイオウグソクムシNo.32が脱皮しました」と投稿。「実は、前日に『明日脱皮する』と予感していました」と説明した。脱皮前に見られる腹部を少し上に持ち上げて屈曲させる動きを見せていたという。同水族館のホームページでは、脱皮の様子を公開。担当