大学サッカー界の名門、流通経大サッカー部の複数の部員が寮で違法薬物を使用した疑いがあるとして、茨城県警に家宅捜索を受けていたことが3日に判明し、大学が千葉県内で緊急会見を開いた。この日、大学は片山直登学長の名義で学生に向けた声明文を発表。「強化部活動所属学生への特別注意」と題し、「競技の勝利よりも優先されるべきは、法令遵守と人としての誠実さです。流通経済大学の名を背負う者としての誇りを忘れず、