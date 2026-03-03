トルコのイスタンブールからカタール航空深夜便に搭乗する日の午後に、イスタンブール市内でトルコの伝統的な風呂&マッサージ「ハマム」を体験することにしました。私が想像していたよりも、はるかに迫力のある風呂&マッサージでした。【写真】この石のベッドでマッサージを受けますブルガリアのソフィアですすめられた「ハマム」2月にトルコ・イスタンブールとブルガリアを訪れ、ブルガリアの首都ソフィアにあるホステル