バンダイから『MINECRAFT ライトマスコット3』が登場する。 【画像あり】ガストのほかにブタも光るラインナップ一覧 スイッチ付きでライトのオン・オフを切り替えられる。 ラインナップは、スティーブ（ダイヤモンド）、アレックス（ネザライト）、ブタ、ハッピーガストの4種類だ。 『MINECRAFT ライトマスコット3』は、1回400円で3月第2週より発売する。 （文＝リアルサウンドテック編集部）