LINE MUSICは、「MUSIC AWARDS JAPAN」のプライズパートナーとして参加し、新たに創設したファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索」において集計することを発表した。 【画像あり】楽曲再生や検索が応援になる！参加方法 今回の特別賞は、3月2日から5月31日までLINE MUSICでの音楽再生とYahoo!検索でのアーティスト名検索を独自の算出方法でポイント化し、最も支