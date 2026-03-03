4月に80歳を迎える演歌歌手、大月みやこが新譜「夢花火」をリリースする。歌手生活63年の経験と実績を映したような“メッセージソング”だ。大月は「階段を一段一段上がって来て、今いる所が一番幸せだと感じる。そんな幸せを伝える1曲となりました」と、確かな感触を口にする。「夢花火」は長く寄り添った大切な人への思いを、語りかけるように歌った1曲だ。＜あゝあなたが居たから/私は生きられた＞と、ともに歩んだ年月