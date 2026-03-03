2026年1月、静岡県御殿場市内の小学校に爆破予告をして学校の正常な業務を妨害した疑いで、御殿場市内の無職の男性が3月3日、静岡地方検察庁沼津支部に書類送致されました。 威力業務妨害の疑いで書類送検されたのは、御殿場市内に住む無職の男性（30）です。 警察によりますと、男性は1月29日午後11時頃、御殿場市内の公立小学校に電話をかけて「学校に爆弾を仕掛けた」などと留守番電話に吹き込み、翌30日午前7時頃から10時頃