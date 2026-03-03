＜ダイキンオーキッドレディス事前情報◇3日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞昨年7月以来となるツアーの舞台に帰ってきた。2026年の開幕戦。小祝さくらが節目のプロ10年目を元気に沖縄で迎える。【ライブフォト】注目ルーキー2人がツーショットで記念撮影「間に合うかすごく微妙だったので、本当によかった。でも、油断はできないので、再発しないようにしっかりケアして様子を見ていきたいです」歴代4位の142