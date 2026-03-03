アメリカの最新情報について、ワシントンから中継です。イラン攻撃から4日目を迎え、アメリカ軍の死者は6人に増えました。攻撃の応酬が続く中、アメリカで注目されているのが、アメリカ人の犠牲にも直結するトランプ大統領の「出口戦略」です。CNNテレビが攻撃後に実施した世論調査では、60%が「トランプ大統領には事態に対処する明確な計画がない」と回答しています。国民の多くが、戦闘の「泥沼」に引きずり込まれるのではないか