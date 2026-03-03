リスク警戒の動き継続、ドル円は157円台での推移＝東京為替概況 株安・原油高など、リスク警戒の動きが継続。日経平均が一時1900円を超える下げとなり、アジア株もほぼ全面安となる中で、為替市場では有事のドル買いが優勢となった。 ドル円はドル買いとリスク回避の円買いが交錯しており、157円台での推移。介入警戒感も上値を抑えているとみられる。午前に片山財務相は「金融市場を極めて高い緊張感をもって注視し