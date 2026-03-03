ドル円１５７．２５近辺、ユーロドル１．１６６５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は157.25近辺、ユーロドルは1.1665近辺で推移している。中東戦争の長期化が懸念されるなかで、株式市場は連日の大幅安となっている。為替市場では有事のドル買い圧力が優勢。ユーロドルは1.17台乗せ水準から1.1660台へと下落している。全般にドル買いが優勢となるなかで、ドル円は157円台で売買が交錯している。有