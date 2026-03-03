３日放送のＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）では、２日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けたオリックスとの強化試合について伝えた。スタジオには元プロ野球選手で現ＢＣリーグ栃木所属の川崎宗則さんと、巨人やレッドソックスで活躍したＭＬＢ解説者の岡島秀樹さんが出演。２日の試合で３打数無安打１三振に終わり、心配の声もあがった大谷翔平投手の打撃について解説した。