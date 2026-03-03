巨人はジャイアンツタウンスタジアムで４月５日に開催するファーム・リーグ公式戦「読売ジャイアンツ―福岡ソフトバンクホークス」（午後１時試合開始）に、ムード歌謡コーラスグループ「純烈」が来場すると発表した。試合前のグラウンドでの歌唱パフォーマンスや始球式で球場を盛り上げる。大のジャイアンツファンで知られるメンバーの後上翔太は「今年もジャイアンツタウンスタジアムでの歌唱、そして始球式を務めさせていた