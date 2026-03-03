２月２８日に小倉の初障害のレースで、２着に３秒差をつけて圧勝したホウオウプロサンゲ（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ）は三木ホースランドパークＪＳ（３月２８日、阪神競馬場・障害芝３１４０メートル）で連勝を狙うことが３月３日、分かった。同馬は２０２１年のセレクト当歳セールで４億１０００万円の高値がついた。国内セールでの最高落札額馬による障害勝利となった。勝ち時計の３分１４秒５は、同じ小倉の