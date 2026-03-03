３日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、２日に行われた侍ジャパンの強化試合・オリックス戦の内容を振り返った上で３日の最終強化試合・阪神戦を展望した。コメンテーターで出演の元衆院議員・金子恵美氏は前夜のゲームで京セラドームの５階席にたたき込む一発を放った吉田正尚（レッドソックス）について、「吉田さん大好きです」と大ファンであることを明かした上で「普段、海外で活躍し