俳優のシム･イヨン、ソン･チャンウィらが出演する韓国ドラマ『親切なソンジュさん』（全126話）が、きょう3日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（毎週月〜金曜 後11：30〜）【動画】“愛憎渦巻く複雑な四角関係”が見どころ『親切なソンジュさん』同作は間違った結婚を正し、自分の人生を取り戻そうと奮闘する女性の爽快復讐ロマンス。『輝け！きらびやかなボクヒの人生』のシム・イヨン、『かくれんぼ』のソン・