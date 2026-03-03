イランからの報復攻撃が続くエルサレムから中継です。つい先ほど、ミサイル警報がなりまして、いま私はホテルの地下にあるシェルターに避難しています。こちらではミサイル警報を知らせる携帯のアプリがありまして、日本での地震速報と同じくらい大きな音がミサイル着弾の数分前に鳴るようになっています。イスラエルの人にとっては今、この携帯のアラームが命綱となっていまして、お年寄りの方々も携帯を握りしめて避難していまし