アメリカとイスラエルの攻撃を受けたイランの報復が激しくなる中、トランプ大統領は2日、イランへの大規模な攻撃を間もなく実施すると示唆しました。アメリカ国務省は2日、エジプトやサウジアラビアなど中東地域の15の国や地域に滞在するアメリカ人に対し、イランの報復攻撃が中東地域に広がっていることを受け、安全上の深刻なリスクがあるとして、利用できる交通機関を使い、直ちに退避するよう呼びかけました。一方、トランプ大