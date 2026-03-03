３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円３９銭前後と前日午後５時時点に比べ４１銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８３円６３銭前後と同２８銭程度のユーロ安・円高で推移している。 米国とイスラエルがイランに対して軍事行動に踏み切り、イランは報復攻撃に動いた。トランプ米大統領は今回の軍事作戦に関し、４～５週間を超える可能性があると示唆した