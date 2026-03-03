良品計画がこの日の取引終了後に２月度の国内売上高を発表しており、既存店とオンラインストアを合わせた売上高は前年同月比４．２％増と２カ月連続で前年実績を上回った。 １月２３日～２月２日に実施した会員向けの「家具１０％ＯＦＦ」の効果もあって生活雑貨が好調に推移したほか、食品もテレビ放映の影響で伸長した。なお、全店とオンラインストアを合わせた売上高は同１１．４％増だった。 出所：MINKABU PR