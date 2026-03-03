民間の信用調査会社帝国データバンクによりますと、笠岡市に本社がある井笠観光(株)は、2月27日までに事業を停止し、自己破産申請の準備に入ったということです。 団体客向け旅行の企画や自社主催のバスツアーなど手がける 井笠観光は、2004年（平成16年）9月に設立された旅行代理業者で、目的や日程に応じた地元の団体客向けの旅行を企画するほか、一般個人を中心とした自社主催のバスツアー、大手旅行代理店