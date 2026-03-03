（台北中央社）台湾語ロックバンドのソーリーユース（拍謝少年）は、歌手のアユニ・Dとコラボレーションして楽曲「Outta My Way」を制作した。今月から配信が始まる他、21〜22日に南部・高雄市で開催される音楽フェスティバル「メガポートフェスティバル」（大港開唱）でも披露される予定。2日に行われたプレスイベントでは、アユニ・Dが東京からリモートで参加し、画面越しにソーリーユースのメンバーらと言葉を交わした。楽曲は