株式会社焦点工房は、3月3日（火）からAmazonで開催中の「新生活セール」に参加。3月9日（月）23時59分まで、同社取り扱い製品をセール価格で販売する。 TTArtisan、7Artisansの交換レンズ、SHOTENブランドのマウントアダプター、電子マウントアダプター、各種アクセサリー類など約600点を用意する。 なお、焦点工房が取り扱う製品は3月9日（月）以降に価格改定を予定しているという。