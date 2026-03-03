3日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日清算値比1850円安の5万6150円で取引を終えた。出来高は5万6349枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万6279.05円に対しては129.05円安。 株探ニュース