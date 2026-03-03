3日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前日清算値比126.5ポイント安の3767.5ポイントで取引を終えた。出来高は9万867枚だった。この日のTOPIXの現物終値3772.17ポイントに対しては4.67ポイント安。 株探ニュース