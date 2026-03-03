3日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比1130ポイント安の3万4100ポイントで取引を終えた。出来高は5813枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4145.4ポイントに対しては45.4ポイント安。 株探ニュース