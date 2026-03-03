3日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前日清算値比29ポイント安の737ポイントで取引を終えた。出来高は7406枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値744.33ポイントに対しては7.33ポイント安。 株探ニュース