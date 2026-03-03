3日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前日清算値比14ポイント安の1987.5ポイントで取引を終えた。出来高は481枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1978.37ポイントに対しては9.13ポイント高。 株探ニュース