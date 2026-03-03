キャリアバンク [札証] が3月3日大引け後(15:45)に業績・配当修正を発表。26年5月期の連結経常利益を従来予想の1億4900万円→1億3900万円(前期は1億2400万円)に6.7％下方修正し、増益率が20.2％増→12.1％増に縮小する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の9200万円→1億6600万円(前期は8900万円)に80.4％上方修正し、増益率が3.4％増→86.5％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の