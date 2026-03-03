ＲｅＹｕｕＪａｐａｎ [東証Ｓ] が3月3日大引け後(16:00)に非開示だった業績見通しを発表。26年10月期の業績予想は最終損益(非連結)が8500万円の赤字(前期は2億2500万円の赤字)に赤字幅が縮小する見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 （１）売上高増加要因2026年10月期においては、売上高70億円と前期比で増収を見込んでおります。その主な要因は、取引基盤の拡充および調達体制の高