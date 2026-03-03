各曜日をキャラクターに例えた４コマ。月曜日が「嫌われがち」という設定だが、祝日になるとこんなに明るい表情。【4コマ漫画】津夏なつなさんの作品を読むSNSで発表された作品は、コメント欄やリプライを含めて楽しむ文化がある。その空気ごと1冊に閉じ込めたのが、津夏なつな(@tunatu727)さんの「4コマ1000本ノックベストセレクション〜みんなのコメント付き〜」である。Xやブログで発表してきた4コマのなかから、反響の大きかっ