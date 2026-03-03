◇WBC東京プール強化試合オーストラリアー巨人2軍（3日、宮崎・サンマリン）強化試合に出場するために宮崎に派遣された巨人の荒巻悠選手。この冬に石塚裕惺選手、代木大和投手、田村朋輝投手とともにオーストラリアのアデレード・ジャイアンツに派遣されていて、オーストラリア代表に選ばれた元チームメートに会うのをとても楽しみにしていました。春季キャンプ中にオーストラリアでの経験を聞くと、アデレードの監督で、オース