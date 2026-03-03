両股関節手術からの復帰を目指す巨人の吉川尚輝内野手（３１）が３日、ジャイアンツ球場で練習を行った。昨年１０月に手術を受け、２月のキャンプは３軍の故障班として宮崎・都城で過ごした。この日はキャッチボールやマシン打撃などをこなし「順調に来ていると思う。まずはしっかりよくすること、やれることをやっていけたら」と自身の状態について話した。球場では約１カ月ぶりに１軍メンバーとも再会。「久々に顔を見たの