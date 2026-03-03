お笑いコンビ「極楽とんぼ」加藤浩次（56）が、2月28日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！〜土曜日です〜」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演し、相方・山本圭壱（58）と出会ったころのエピソードを披露した。器用、不器用にまつわるメールが番組に届くと、「凄い器用で、ずっとやり続けてちょっとずつうまくなっていく。最初から凄い上手いとか、そういうのが俺、何もないと思う。ミラクルが起きたとか、