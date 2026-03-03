女優の咲妃みゆ（34）、俳優の小関裕太（30）らが3日、都内でミュージカル「レッドブック〜私は私を語る人〜」（5月16〜31日東京建物BrilliaHALL）の制作発表会見に出席した。英ロンドンで、保守的なヴィクトリア朝時代に生きる、咲妃演じる主人公・アンナが、官能小説を執筆することで自分を表現する物語。小関演じる、生真面目な紳士のブラウンとの恋愛模様が描かれる。そして、女性文学会「ローレライの丘」会長・ドロ