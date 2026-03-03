日本ハム・野村佑希内野手が３日、オフに一般女性と結婚したことを発表した。本拠地・エスコンフィールドでの練習後に取材に対応。「より頑張ろうと思う。大きな味方というか、家族が１人増える。一緒に戦ってもらえたら」と心境を語った。料理が得意な野村。自宅では「早く家に帰った方が作る。作ってない方が洗う」と家事も分担。愛妻の手料理は「ひじきとか副菜系がすごく多い」といい「ありがたい。いつ帰っても、すぐに食