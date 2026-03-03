阪神は3日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う侍ジャパンと強化試合（京セラドーム）を戦う。前回大会が行われた3年前も同じように強化試合が行われており、思い出されるのが先発・才木浩人投手（27）が大谷翔平に浴びた一発。今や阪神のローテーションの柱となった右腕にとって衝撃は大きかった。23年3月6日の侍ジャパンとの一戦。先発した才木は3回2死一、二塁で大谷に中越え3ランを被弾。自慢の