屋外などで見つかった変死体の死因を究明する「検案」を行う「検案医」の人材確保に福岡県警や医師会が力を入れている。急速に進む高齢化などで遺体の検案が増える中、慢性的な担い手不足に陥っているためだ。研修や協定を通じて、業務への理解と犯罪死を見逃さない体制の維持を目指している。（相良悠奨）「高齢化の進展で多死社会を迎えつつある。検案医の確保は喫緊の課題だ」。１月末、福岡市博多区の県医師会館であった研