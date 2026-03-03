イオンファンタジーは、「0系」や「100系」などJR新幹線のカプセルトイ用商品「新幹線スイッチ」を、アミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」「カプセル横丁」などに設置する当社オリジナル完全キャッシュレスカプセルトイマシン「かぷえぼ」で2月26日より順次展開する。かわいいデフォルメデザインの新幹線の限定カプセルトイが登場。「923形 ドクターイエロー」、「N700系