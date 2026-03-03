【３日目】「嘘じゃない、全部本当」ある日突然、筆者のスマホにかかってきたシンガポールからの投資の勧誘電話。流暢な日本語を話す女性の話はあからさまに怪しかった。投資詐欺だと確信した筆者は逆に彼らの手口を取材するべく、３日間にわたってやり取りを続けたのだった。かけ子との“闘い”を記録した【後編】だ。【前編】「投資に興味アリマスカ？」シンガポール人かけ子たちとの3日間の“闘い”(https://friday.kodansha.co