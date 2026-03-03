岡山理科大学 岡山理科大学が中高生を対象とした探究型教材「アントレプレナーシップで未来をつくろう！」を発行しました。 アントレプレナーシップ（起業家精神）を座学で学ぶだけでなく、多くの優れた起業家が予測不可能な状況で実践している思考法、「エフェクチュエーション」に基づいて書き込みながら考える、実践的な内容です。 岡山理科大学経営学部の非常勤講師で、起業経験を持つ谷口千鶴さ