富士商グループホールディングスのグループ会社である富士商が運営するレストラン＆カフェ「ソル・ポニエンテ」は、3月1日(日)〜30日(月)の期間限定で、“春のごちそう”として、春の食材をふんだんに使用した月替わりメニューを提供する。春野菜や海の幸を使ったパスタとピザやわらかな陽ざし、芽吹きはじめる草花――。そんな季節の移ろいを、料理から感じてほしいとの思いから、「ソル・ポニエンテ」では期間限定メニューを用意