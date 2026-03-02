ネットスターズは、横浜市商店街総連合会が主催するデジタルスタンプラリー事業に、デジタルスタンプラリーシステムを提供した。同時に開催されている横浜市緑区の緑区商店街のデジタルスタンプラリーにもシステムを提供している。抽選で豪華賞品が当たるデジタルスタンプラリー企画デジタルスタンプラリー企画「よこはまあっち！こっち！商店街ウォーク」は、横浜市の商店街で買い物した際に、スマホでQRコードを読み取ってスタン