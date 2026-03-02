[caption id="attachment_1550123" align="aligncenter" width="600"] 自転車送迎デビューしたばかりの親子のイメージ[/caption]「入園おめでとう！交通安全を体験する豊洲親子フェスタ2026実行委員会」は、東京都江東区後援のもと、0〜2歳児の子どもを持つ家庭を主な対象とした体験型イベント「入園おめでとう！交通安全を体験する豊洲親子フェスタ2026」を、3月31日(火)に豊洲文化センター・1階ギャラリーで開催する。同イベント