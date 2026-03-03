Steamを運営しているValveは、定期的にSteamユーザーのハードウェア＆ソフトウェア調査結果を公表しています。2026年1月の「Steamユーザーが使用しているOS」に関するデータでは、Windows 11が約10％減少し、2025年10月にサポートが終了したWindows 10を使用するユーザーが約12％増加したことが明らかになっています。Steam Hardware & Software Surveyhttps://store.steampowered.com/hwsurvey/Steam-Hardware-Software-Surve